В Киеве произошел пожар на территории роддома. Подробности и фото

В Соломенском районе Киева в субботу, 4 мая, возник пожар на территории роддома. Происшествие случилось на проспекте Валерия Лобановского.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения огня установят правоохранители.

"4 мая в 16.33 спасатели получили сообщение о пожаре на проспекте Валерия Лобановского. На территории роддома в не эксплуатирующем административном здании произошло возгорание на 2 этаже. Пожар был ликвидирован в 16:57", – рассказали в ГСЧС.

Как отметили спасатели, к счастью, жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Напомним, в Деснянском районе Киева приготовление пищи на Пасху чуть не привело к трагедии. В квартире на 8 этаже жилого дома возник пожар на кухне.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области произошел пожар в пятиэтажном доме. Во время тушения огня спасатели эвакуировали 13 человек, из которых 5 – дети.

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