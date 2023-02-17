В Киевской области огонь уничтожил автовоз и семь легковушек, которые он перевозил. Фото

В селе Калиновка Киевской области в пятницу, 17 февраля, загорелся автовоз, перевозивший легковые автомобили. Событие произошло возле автозаправочной станции.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины возникновения возгорания установят эксперты.

Информация о пожаре в селе Калиновка Бучанского района спасателям поступила 17 февраля в 3:08.

"По прибытию спасателей установлено, что на обочине возле АЗС "АВИА" горит автовоз, который перевозил семь автомобилей Renault Duster. Пожар был локализован в 3:40 и окончательно ликвидирован в 4:12. В результате пожара огнем уничтожен автовоз и семь автомобилей", – сообщили в ГСЧС.

Информация о погибших или пострадавших не поступала.

Напомним, в Деснянском районе Киева во вторник, 14 февраля, возник пожар в многоэтажном доме. Пытаясь покинуть квартиру, владелец жилья потерял сознание, но его нашли и спасли бойцы ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева во время тушения пожара в квартире многоэтажного дома спасатели обнаружили мужчину без сознания. Медики пытались его реанимировать, но, к сожалению, киевлянин скончался.

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