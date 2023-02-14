В Киеве бойцы ГСЧС спасли мужчину, который потерял сознание, пытаясь покинуть горящую квартиру. Фото

В Деснянском районе Киева во вторник, 14 февраля, возник пожар в многоэтажном доме. Пытаясь покинуть квартиру, собственник жилья потерял сознание, но его нашли и спасли бойцы ГСЧС.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трагедия чуть не случилась на проспекте Червоной Калины, 12-В.

По словам спасателей, в 7:48 к ним поступило сообщение о том, что в жилом доме в Деснянском районе Киева возник пожар.

"На месте происшествия было установлено, что возгорание возникло на балконе с последующим распространением в комнату одной из квартир на 5-м этаже 9-этажного жилого дома. Пожар сопровождался сильным задымлением, поэтому, не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению. В 08:11 локализовали возгорание на площади в 10 кв. м, а в 08:42 – ликвидировали", – рассказали в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что во время разведки бойцы спасли владельца квартиры, который во время пожара пытался покинуть помещение и потерял сознание. Причину пожара установят эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пгт Терезино Киевской области бойцы ГСЧС во время тушения пожара спасли пенсионера, у которого диагностировали отравление угарным газом. Огонь возник в квартире жилого дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!