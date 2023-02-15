В Киеве из-за пожара на кухне погиб мужчина. Фото

В Дарницком районе Киева во время тушения пожара в квартире многоэтажного дома спасатели обнаружили мужчину без сознания. Медики пытались его реанимировать, но, к сожалению, киевлянин скончался.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трагедия произошла на улице Армянской, 3.

По словам спасателей, сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме в Дарницком районе столицы в них поступило 14 февраля в 21:56.

"По прибытию на место происшествия, бойцы установили, что возгорание произошло на кухне одной из квартир на 4-м этаже. Во время проведения разведки в коридоре был обнаружен бессознательный мужчина, который был передан специалистам медицинской помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако этого результата не дало и врачи констатировали смерть", – рассказали в ГСЧС.

В 22:33 пожар на площади 8 квадратных метров был локализован, а в 22:35 – ликвидирован. Обстоятельства трагического случая и причины возгорания установят правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева во вторник, 14 февраля, возник пожар в многоэтажном доме. Пытаясь покинуть квартиру, владелец жилья потерял сознание, но его нашли и спасли бойцы ГСЧС.

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