В Одесской области поймали молдаванина, который пытался вывезти мощи 80 святых. Фото

В Одесской области в пункте пропуска "Табаки" поймали молдованина, пытавшегося вывезти мощи 80 святых. В автомобиле злоумышленника нашли и другую церковную утварь.

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Вероятно, предметы, которые хотели вывезти, обладают культурно-исторической ценностью. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Пограничники осмотрели кабину грузовика Volvo и обнаружили ковчег с мощами 80-ти святых, икону и храмовый аналой, используемый во время богослужений.

Установлено, что гражданин Молдовы по просьбе своего товарища из Одессы должен был перевезти все предметы через границу. После этого он должен был доставить их в храм Покрова Пресвятой Богородицы в город Вулканешты.

При этом ковчег небрежно перевозился, что привело к выпадению мощевиков из своих мест.

Правоохранители изъяли эти предметы, а также открыли уголовное производство.

Следует отметить, что в октябре на границе правоохранители задержали главу Киево-Печерской лавры Павла Лебедя, более известного как митрополит Павел. Он пытался вывезти за границу драгоценное церковное имущество, в том числе ценные иконы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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