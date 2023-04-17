В Киевской области на Пасху обнаружили почти 40 пьяных водителей

В Киевской области в воскресенье, 16 апреля, правоохранители обнаружили 39 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, на Пасху в регионе произошло 11 ДТП.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Несмотря на высокие штрафы и уголовную ответственность, водители продолжают нарушать

"11 ДТП случилось в эти сутки на Киевщине. Одна авария с тремя пострадавшими. 39 человек сели за руль под хмельком. Призываю водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения!", – написал Небытов.

В Киевской области с 1 января по 31 марта зафиксировали 338 аварий с пострадавшими. К сожалению, в результате ДТП за первые три месяца 2023 года на дорогах региона погибли 39 человек. Самой распространенной причиной смертельных автопроисшествий является превышение скорости.

Напомним, в Днепровском районе Киева пьяная водитель легковушки на скорости въехала в ограждение, в результате чего машина вылетела на клумбу и не менее 5 раз перевернулась. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, в ночь с 15 на 16 апреля, на Окружной дороге легковушка на скорости выехала за пределы дороги и протаранила столб. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали водителя, которого госпитализировали в больницу.

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