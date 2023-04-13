В Киеве на проспекте Каденюка легковушка протаранила забор, вылетела на клумбу и несколько раз перевернулась. Видео

В Днепровском районе Киева пьяная водительница легковушки на скорости въехала в ограждение, в результате чего машина вылетела на клумбу и не менее пяти раз перевернулась. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Правонарушительнице выписали штрафов почти на 18 тыс. грн (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сальто мортале. Это видео ночного ДТП при участии нетрезвой водительницы на проспекте Леонида Каденюка в Киеве. К счастью, от таких кульбитов и маневров никто не пострадал. Однако это, скорее, исключение из правил, ведь всем нам известно, чем в большинстве своем заканчиваются такие ДТП", – рассказал Билошицкий.

По его словам, алкотестер "Драгер" показал наличие 1,34 промилле алкоголя в крови 31-летней водительницы. На нее составили административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тыс. грн) и нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП (штраф 850 грн).

Напомним, неподалеку от села Снежки Киевской области в понедельник, 10 апреля, автомобиль Toyota на скорости съехал в кювет, столкнулся с деревом и опрокинулся. В результате ДТП погибла пассажирка легковушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области с 1 января по 31 марта зафиксировано 338 аварий с потерпевшими. К сожалению, в результате ДТП за первые три месяца 2023 года на дорогах региона погибли 39 человек.

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