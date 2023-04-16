В Киеве легковушка на скорости протаранил столб: водителя из изуродованного авто доставали спасатели. Фото и видео

В Киеве, в ночь с 15 на 16 апреля, на Окружной дороге легковушка на скорости выехала за пределы дороги и протаранила столб. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали водителя, которого госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Парень водитель автомобиля Hyundai Sonata в критическом состоянии. Именно на водительскую сторону пришелся удар в столб. Пострадавшего увольняли спасатели. ДТП в Киеве произошло на Окружной в районе Борщаговки. Водителя закрутило на дороге во время дождя", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть последствия аварии. Сила удара была такой, что дверь со стороны водителя буквально вмяло в салон машины.

Напомним, в Днепровском районе Киева пьяная водитель легковушки на скорости въехала в ограждение, в результате чего машина вылетела на клумбу и не менее 5 раз опрокинулась. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в пятницу, 14 апреля, на проспекте Степана Бандеры произошла авария с участием легковушки и грузовика. В результате ДТП на этом участке дороги возникла пробка в сторону центра столицы.

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