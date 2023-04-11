В Киевской области за первые три месяца 2023 года зафиксировали 338 аварий с пострадавшими: названа основная причина ДТП

В Киевской области с 1 января по 31 марта зафиксировано 338 аварий с потерпевшими. К сожалению, в результате ДТП за первые три месяца 2023 года на дорогах региона погибли 39 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киевщины. Самой распространенной причиной смертельных автопроисшествий является превышение скорости.

"С 1 января по 31 марта 2023 года на автодорогах Киевской области произошло 338 аварий с пострадавшими. К сожалению, в результате этих ДТП 411 человек травмировались, а 39 – погибли", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в патрульной полиции, учитывая причины всех ДТП с пострадавшими, наиболее распространенными нарушениями ПДД были:

превышение безопасной скорости –77 таких ДТП;

нарушение правил маневрирования – 68 ДТП;

несоблюдение дистанции – 21 ДТП;

нарушение правил проезда пешеходных переходов – 16 ДТП;

управление транспортным средством в состоянии опьянения – 13 ДТП;

нарушение правил проезда перекрестков – 13 ДТП.

Напомним, в Бородянке Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила каменную стелу, а затем перевернулась. Как оказалось, водитель машины сел за подвыпивший руль.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Снежки Киевской области в понедельник, 10 апреля, автомобиль Toyota на скорости съехал в кювет, столкнулся с деревом и опрокинулся. В результате ДТП погибла пассажирка легковушки.

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