В Киевской области мужчина ценой собственной жизни спас собаку: сам провалился под лед и утонул. Фото

51-летний житель села Нижняя Дубечня Киевской области провалился под лед и утонул, когда пошел гулять с собаками. Питомцы провалились под лед на замерзшем ставке, хозяин полез в воду, чтобы спасти животных, но сам погиб.

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Об обстоятельствах трагедии, которая произошла еще 7 января, рассказали в полиции. Одну собаку удалось спасти, она прибежала домой мокрая и с поводком.

"Полицейские установили, что мужчина снял верхнюю одежду и пошел спасать провалившегося пса. Потерпевший сумел вытащить животное, но сам провалился под лед, а самостоятельно выбраться уже не смог", – обозначили полицейские.

Вторую собаку, которая осталась лежать на вещах хозяина в ожидании, нашли рядом со ставком.

Полиция Киевщины призывает граждан быть крайне осторожными, не выходите на лед, ведь он еще слишком тонкий! Обдумывайте каждый свой поступок, чтобы не подвергать себя опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря, рыбак провалился под лед и погиб. Еще до приезда спасателей его тело из воды достали товарищи.

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