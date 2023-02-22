В Киевской области мужчина сгорел в собственном доме: в полиции назвали вероятную причину

В Фастове Киевской области во время тушения пожара в частном доме спасатели обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, причиной возгорания стало курение сигарет в постели.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагедии установят следователи.

"Полицейские Киевщины выясняют обстоятельства гибели мужчины. 21 февраля в полицию поступило сообщение от спасателей о возгорании дома в городе Фастов. Во время тушения пламени в доме было обнаружено тело 55-летнего мужчины", – рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что по предварительной информации, причиной пожара стало курение сигарет в постели. Окончательные результаты проверки правоохранителям передадут спасатели.

"Полиция Киевщины призывает соблюдать правила пожарной безопасности! Не подвергайте собственную жизнь и жизнь окружающих опасности!", – добавили в правоохранители.

Напомним, в Дарницком районе столицы во время тушения пожара в квартире многоэтажного дома спасатели обнаружили без сознания мужчину. Медики пытались его реанимировать, но, к сожалению, киевлянин скончался.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области в среду, 22 февраля, бойцы ГСЧС во время тушения пожара спасли трех человек. Огонь возник в офисном помещении.

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