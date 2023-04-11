В Киевской области мужчина едва не подорвался на минах оккупантов: хотел сократить дорогу. Фото и видео

В Вышгородском районе Киевской области местный житель хотел сократить путь и на лесной дороге обнаружил реактивную противотанковую гранату. В ходе проверки территории рядом саперы нашли четыре мины.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Разминирование территории региона еще не закончено (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Решил сократить путь, едва не погиб на минах. Местный житель Вышгородского района пошел по лесной дороге в соседнее село, где наткнулся на реактивную противотанковую гранату. Мужчина немедленно вызвал правоохранителей. Специалисты осмотрели прилегающую территорию, где еще в прошлом году проходили бой и нашли еще 4 противотанковые мины ТМ-62М", – рассказал Небытов.

Генерал полиции добавил, что из-за опасности обнаруженных предметов взрывотехники Киевщины провели контролируемое обезвреживание боеприпасов.

"В очередной раз призываю граждан быть осторожными, и в случае обнаружения подозрительных предметов сразу сообщать на спецлинию "102"", – резюмировал Небытов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 8 апреля, в Киевской области тракторист взорвался на мини, которую оставили после себя российские оккупанты. Инцидент произошел между селами Русанов и Светильником.

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