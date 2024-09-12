В Киевской области молния попала в дом: он почти полностью сгорел. Видео

В четверг, 12 сентября, в Киевской области молния попала в частный дом. Он почти полностью сгорел.

Видео дня

Об этом сообщают очевидцы пожара. Отмечается, что возгорание дома произошло в поселке Глеваха Фастовского района.

"В Глевахее под Киевом полностью сгорел дом из-за попадания молнии.... Ставьте, пожалуйста, громоотводы и соответствующая защита. Но за ваши средства", – говорится в подписи к одному из видео.

В настоящее время о пострадавших не сообщается. Детали пожара уточняются.

Напомним, что 9 сентября спасатели в течение дня 107 раз выезжали ликвидировать возгорание в экосистемах Киевской области. Общая площадь всех пожаров составляет более 40 га.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в понедельник, 9 сентября, произошел пожар на территории станции шиномонтажа. Столб черного дыма, возникший на месте происшествия, можно было увидеть в нескольких районах столицы.

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