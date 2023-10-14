В Киевской области легковушка протаранила электросопротивление: пострадали четыре человека. Фото

В селе Ставы Киевской области автомобиль Daewoo Nexia въехал в сопротивление линии электропередач. В результате ДТП травмы получили четверо мужчин.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины и обстоятельства аварии установят правоохранители.

По словам спасателей, дня мы к ним поступили сообщения о необходимости деблокации пострадавшего в результате ДТП в селе Ставы на улице Центральной, Кагарлыкской территориальной громады.

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"По прибытию на место происшествия было установлено, что автомобиль Daewoo Nexia въехал в опору линии электропередач. Спасатели деблокировали водителя автомобиля и оказали помощь трем находившимся в автомобиле, которые впоследствии были госпитализированы в лечебные учреждения", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Святошинском районе Киева во вторник, 10 октября, произошла авария с участием автомобиля службы такси. По неизвестным причинам легковушка столкнулась с грузовиком и въехала в светофор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в пятницу, 13 октября, на Окружной дороге произошло тройное ДТП. В результате столкновения одна из машин съехала с дороги и оказалась на зеленой зоне.

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