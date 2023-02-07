В Киевской области из-за неисправности электропроводки возник пожар в доме: есть погибший. Фото

В селе Тарасовка Киевской области во время пожара в частном доме погиб мужчина. Предварительно причиной возникновения возгорания стала неисправность электропроводки.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагедии установят следователи.

"Полицейские выясняют обстоятельства гибели мужчины. На днях в полицию поступило сообщение от спасателей о возгорании дома в селе Тарасовка. Во время тушения пламени в доме было обнаружено тело 65-летнего мужчины", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители уточнили, что, по предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Окончательные результаты проверки в полицию передадут спасатели.

"Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности и систематически проверяйте исправность электроприборов. Не подвергайте собственную жизнь и жизнь окружающих опасности!", – призвали в полиции.

Напомним, в Оболонском районе Киева в среду, 25 января, во время тушения пожара в многоэтажке бойцы ГСЧС спасли пенсионера. По предварительной причине, огонь возник из-за неправильного использования свечей для освещения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Украинка Киевской области в воскресенье, 5 февраля, возник масштабный пожар в многоэтажном доме, охвативший пять этажей. Во время тушения огня спасатели эвакуировали 15 человек, среди которых двое – дети.

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