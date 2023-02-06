На Киевщине произошел масштабный пожар в многоэтажке: из дома эвакуировали 15 жителей. Фото и видео

В городе Украинка Киевской области в воскресенье, 5 февраля, возник масштабный пожар в многоэтажном доме, охвативший пять этажей. Во время тушения огня спасатели эвакуировали 15 человек, среди которых двое – дети.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины возникновения возгорания установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказали спасатели, информация о пожаре в многоэтажном доме в Украинке к ним поступила около 19:30.

"По прибытию на место было установлено, что горит балкон на 6-м этаже с распространением на 7 и 8 этажи 9-ти этажного жилого дома. Спасателями в составе звена газодымозащитной службы была проведена эвакуация 15 жильцов дома, из них 2 детей", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели локализовали возгорание в 20:35 и окончательно ликвидировали в 21:02. К счастью, погибших и пострадавших обнаружено не было. Огнем были повреждены балконы на пяти этажах, а также несколько квартир. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в среду, 25 января, во время тушения пожара в многоэтажке бойцы ГСЧС спасли пенсионера. По предварительной причине, огонь возник из-за неправильного использования свечей для освещения.

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