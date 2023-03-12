В Киевской области ГСЧС спасла скорую, которая везла пациента в больницу. Фото

В Бучанском районе Киевской области машина скорой помощи застряла на полевой дороге, когда везла пациента в больницу. Чтобы помочь врачам, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Событие произошло утром, 12 марта.

По словам спасателей, в 5:24 к ним поступило сообщение о том, что автомобиль скорой помощи не может выбраться на проезжую часть пути. Событие произошло в селе Белогородка на улице Карла Маркса.

"По прибытию установлено, что возвращаясь по вызову, автомобиль медиков застрял на полевой дороге. В автомобиле находился пациент, которого нужно доставить в больницу", – рассказали в пресс-службе.

Спасатели помогли врачам в буксировке спецавто на проезжую часть дороги, что позволило медикам продолжить движение до места назначения.

Напомним, в Святошинском районе Киева в лифте застряла беременная женщина, у которой начались роды. Чтобы помочь киевлянке, вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в понедельник, 27 февраля, спасатели помогли местному жителю. Мужчина по неизвестным причинам застрял в оконной металлической решетке своей квартиры.

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