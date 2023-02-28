В Киеве спасатели помогли мужчине, который застрял в оконной металлической решетке своей квартиры. Фото
В Днепровском районе Киева в понедельник, 27 февраля, спасатели помогли местному жителю. Мужчина по неизвестным причинам застрял в оконной металлической решетке своей квартиры.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Событие произошло на проспекте Соборности, 24.
По словам спасателей, 27 февраля в 20:53 к ним поступило сообщение о том, что мужчина при неизвестных обстоятельствах оказался заложником металлической оконной решетки в Днепровском районе Киева. За помощью обратились неравнодушные соседи.
"По прибытию спасатели установили, что в 5-ти этажном жилом доме на первом этаже в одной из квартир, в оконной металлической решетке застрял 34-летний владелец квартиры. Поэтому, не теряя времени, с помощью бензореза, спасатели высвободили мужчину из металлической ловушки и передали его медикам", – рассказали в ГСЧС.
С предварительным диагнозом "травмирование верхних конечностей" и отеком тела киевлянина госпитализировали в медицинское учреждение.
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