В Киевской области энергетики во время работ нашли два взрывоопасных предмета. Подробности и фото

В селе Хмелевик Киевской области во время работ энергетики обнаружили два артиллерийских снаряда. Чтобы обезвредить боеприпасы на место происшествия вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Взрывоопасные находки изъяли и вывезли для дальнейшего уничтожения на специальный полигон.

"В небольшом селе Хмелевик Броварского района во время проведения обслуживания линий электропередач работники энергетической компании натолкнулись на крайне опасные находки: два предмета, похожие на боеприпасы. На место происшествия немедленно прибыла наша пиротехническая группа, подтвердившая подозрения. Оказалось, что это два артиллерийских снаряда калибра 76 мм, которые остались еще со времен Второй мировой войны", – рассказали в ГСЧС.

Специалисты осторожно изъяли опасные артефакты, обезвредив возможную угрозу местным жителям.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева во время копания котлована рабочие обнаружили артиллерийский снаряд калибра 152 мм. Взрывоопасную находку изъяли саперы.

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