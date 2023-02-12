В Киевской области будут подрывать ледовую пробку на реке Десна: где будут слышны звуки взрывов

В Киевской области в воскресенье, 12 февраля, специалисты будут подрывать ледовую пробку на реке Десна. Поэтому на левом берегу и в Оболонском районе столицы могут быть громкие звуки взрывов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жители региона призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

"На реке Десна будут взрывать ледовую пробку. Поэтому, сегодня, 12 февраля, на левом берегу и в Оболонском районе столицы могут быть громкие звуки взрывов! Подрыв льда будут осуществлять наши пиротехники. Цель – снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах", – говорится. в сообщении.

Добавим, ранее синоптики предупреждали, что в Броварском районе Киевской области 10-13 февраля, в результате зажор льда, на устьевом участке Десны возможны резкие колебания уровней воды на 0,1-0,6 м в сутки.

"В дальнейшем возможны затопления поймы ниже поста Летки, вероятное начальное затопление левого берега поймы возле села Летки при удержании и усилении жука льда. И уровень опасности, желтый", – уточнили синоптики.

Напомним, в Броварском районе Киевской области в конце января зафиксировали масштабный ледоход.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе специалисты ГСЧС разблокировали реку Десна в Киевской области от "ледяных пробок". Для этого был произведен контролируемый взрыв. Это помогло снизить уровень воды вверх по течению.

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