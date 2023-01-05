В Киевской области бойцы ГСЧС вынесли из горящей квартиры женщину и спасли мужчину. Фото

В Белой Церкви Киевской области в среду, 4 января, бойцы ГСЧС вынесли из горящей квартиры женщину. Кроме того, они спасли еще одного человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, информация о пожаре в Белой Церкви по улице Ярослава Мудрого к ним поступила 4 января в 22:19.

"По прибытию установлено, что горят вещи домашнего обихода в квартире пятиэтажного жилого дома. Спасатели вынесли пострадавшую владелицу квартиры и передали медикам, еще одного мужчину вывели на свежий воздух. Пожар был локализован в 22:31 и полностью ликвидирован в 22:36", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в пгт Згуровка в Киевской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли 7 человек: среди них трое детей. На Житомирщине в ночь на 18 декабря в пожаре погибли отец и дочь: причиной возгорания стала буржуйка. Жена погибшего вместе с сыном успели выбраться из охваченного огнем дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в понедельник, 26 декабря, возник пожар в одноэтажном частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

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