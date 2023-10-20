В Киевской области бойцы ГСЧС спасли собаку, которая упала в канализационный коллектор. Фото

В Обуховском районе собака Киевской області упала на дно канализационного коллектора. Чтобы помочь животному на место происшествия вызвали спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Сейчас четырехлапому ничего не угрожает.

По словам спасателей, 20 октября в 08:51 к ним поступило сообщение о том, что в Василькове собака упала в канализационный коллектор и не может самостоятельно выбраться на поверхность.

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"К месту вызова срочно направлены спасатели местной 29-й Государственной пожарно-спасательной части. Бойцы ГСЧС с помощью штурмовой лестницы достали собаку из канализационного коллектора на поверхность", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее украинские защитники спасли краснокнижного хорька – перегузню, которая упала в яму и не могла оттуда выбраться. Увидев военных, животное с милой мордашкой начало рычать, очевидно, из страха не желая идти на контакт с людьми.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве патрульные помогли спасти собачку, которая трое суток просидел закрытым на балконе. Чтобы освободить собаку, они попали к ней через окно.

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