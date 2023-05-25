На КИевщине бензовоз съехал в кювет, перевернулся и загорелся: есть погибший. Фото и видео

Вблизи села Барышевка Киевской области в четверг, 25 мая, бензовоз съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП машина мгновенно загорелась, водитель погиб.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Автокатастрофа в Броварском районе. На автодороге Киев – Харьков, вблизи поселка Барышевка, перевернулся бензовоз. В результате транспортное средство мгновенно вспыхнуло. На месте происшествия работают полиция и спасатели", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что движение транспорта на данном направлении затруднено, и призвали водителей учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.

Как уточнил глава полиции Киевщины Андрей Небытов, в результате взрыва бензовоза погиб водитель. По его словам, трагедия произошла около 12:00 на автодороге Харьков – Киев, в Броварском районе Киевщины. При движении машина потеряла курсовую устойчивость и съехала в кювет, в результате чего и произошло возгорание.

Напомним, в Киеве в понедельник, 22 мая, на Минском проспекте произошла авария с участием двух легковушек и мотоцикла. Предварительно, в результате ДТП погиб водитель двухколесного транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в среду, 24 мая, произошла авария с участием двух легковушек марки Renough и Nissan. В результате ДТП одну из машин почти разорвало пополам, есть пострадавшие.

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