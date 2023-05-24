В Киеве в результате ДТП легковушку почти разорвало пополам: есть пострадавшие. Видео

В Оболонском районе Киева в среду, 24 мая, произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП, предварительно, травмы получили два человека, а одну из машин почти разорвало пополам.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Карколомная авария произошла на перекрестке Большой кольцевой дороги и Минского шоссе с участием Nissan и Renault. К сожалению, есть пострадавшие, которые были срочно госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

По словам свидетелей аварии, предварительно, ДТП произошло в результате проезда одного из транспортов через перекресток на красный сигнал светофора. Кто именно из водителей грубо нарушил ПДД, установят следователи. На месте возникла пробка. На опубликованном видео можно увидеть последствия столкновения. В частности, одну из машин почти разорвало пополам.

Напомним, в Киеве в понедельник, 22 мая, на Минском проспекте произошла авария с участием двух легковушек и мотоцикла. Предварительно, в результате ДТП погиб водитель двухколесного транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области в понедельник, 22 мая, водитель легковушки на пешеходном переходе сбил двух детей. Одну из пострадавших госпитализировали в больницу.

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