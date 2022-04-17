В Киевской области 16 апреля обезвредили почти 500 взрывоопасных предметов
В Киевской области продолжаются работы по разминированию деоккупированных территорий. В субботу, 16 апреля, пиротехники обезвредили 495 единиц взрывоопасных предметов.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителям освобожденных территорий Киевщины возвращаться в свои дома еще рано.
За прошедшие сутки спасатели обследовали следующие населенные пункты:
Бучанского района: Ворзель, Коцюбинское, Николаевка, Калиновка, Небылица, Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Макаров, Дмитровка, Новая Плотина, Берестянка, Мироцкое, Берестянка;
Броварского района: Победа, Лукаши, Лукьяновка, Калиновка Залесье, Заря, Богдановка;
Вышгородского района: Лютеж, Иванков, Сукачи, Сидоровичи, Повара, Зарудья.
"В ходе работ специалисты 16 апреля обезвредили 495 единиц взрывоопасных предметов. А всего за все время – 15 332. Работы продолжаются", – резюмировали в пресс-службе.
Как сообщал OBOZREVATEL, на территориях Киевской области, полностью освобожденной от российских солдат, ведутся работы по разминированию. Специалисты утверждают, что крупнейшие населенные пункты станут безопасны уже к концу апреля.