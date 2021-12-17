В Киеве женщина пыталась перебежать 6 полос дороги и попала под колеса авто. Видео

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 17 декабря, Subaru Outback сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент случился на улице Александра Довженко, 1 около 8:15 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По предварительной информации, автомобиль Subaru Outback, двигаясь по улице Довженко, сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате ДТП она получила травмы и была госпитализирована в больницу. Обстоятельства происшествия установит следствие", – рассказал наш собеседник.

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Как уточнил Telegram-канал dtp.kiev.ua, недалеко от места аварии находится подземный пешеходный переход. Женщина пыталась перебежать шесть полос.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошла почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Напомним, в Бородянке Киевской области в среду, 15 декабря, столкнулись Chery и Lada. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель Lada потерял сознание.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в ночь с 16 на 17 декабря на Житомирском шоссе два грузовика одновременно сбили насмерть двух мужчин. Пешеходы перебегали дорогу в неположенном месте.