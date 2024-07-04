В Киеве вспыхнул второй за день пожар: огонь охватил склады. Видео

В четверг, 4 июля, в Киеве вспыхнул второй за день пожар. Огонь охватил склады на Оболони.

Видео дня

Відео пожара публикуют местные паблики. Все необходимые службы уже направляются на место.

"Горит 4-этажное складское здание. Это по предварительной информации. Площадь уже уточняется, пожарно-спасательные подразделения на месте. Сейчас будут дополнительно привлечены еще необходимые службы", – рассказали в комментарии OBOZ.UA в ГСЧС.

Тем временем в сети публикуют видео с дымом от пожара в Киеве на Подоле сегодня вспыхнул масштабный пожар, дым от которого был виден даже с Почтовой площади. Выяснилось, что горит двухэтажное складское здание на улице Электриков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в понедельник, 1 июля, вечером на территории частного домовладения взорвался генератор. В результате возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

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