В Киеве за подозрительного предмета перекрывали мост Метро

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
1 минута
2,8 т.
В Киеве за подозрительного предмета перекрывали мост Метро

В среду, 9 июня, в Киеве полностью перекрывали движение на мосту Метро якобы из-за минирования.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в полиции Киева.

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL, рассказали, что на пешеходной зоне моста обнаружили подозрительный предмет (чтобы посмотреть фото, досскрольте до конца страницы).

Правоохранители нашли подозрительный предмет на мосту Метро.

На месте инцидента работают правоохранители.

Видео дня

Из-за перекрытия движения на мосту Метро, на правом берегу столицы парализовано движение на центральных магистралях города. В то же время на левобережье пробок и тянучек почти нет.

Правоохранители нашли подозрительный предмет на мосту Метро.

В 14:57 информированный источник сообщил OBOZREVATEL, что опасных предметов на мосту не нашли. Однако правоохранители якобы обнаружили телефон и аккумулятор оклеены скотчем.

Правоохранители нашли телефон соединенный проводами с акамулятором.

В 15:05 в полиции OBOZREVATEL сообщили, что проверку завершили. Никаких опасных предметов не было обнаружено.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая, в Киеве в полицию поступило электронное письмо о минировании ряда объектов, в частности аэропорта "Киев" и медицинских учреждений, расположенных на территории столицы. К счастью, опасных предметов правоохранители не нашли.

УкраинаКиевПробки в КиевеКиевское метроНовости Киева и Киевской областиминированиеполиция