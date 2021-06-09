В Киеве за подозрительного предмета перекрывали мост Метро

В среду, 9 июня, в Киеве полностью перекрывали движение на мосту Метро якобы из-за минирования.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в полиции Киева.

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL, рассказали, что на пешеходной зоне моста обнаружили подозрительный предмет (чтобы посмотреть фото, досскрольте до конца страницы).

На месте инцидента работают правоохранители.

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Из-за перекрытия движения на мосту Метро, на правом берегу столицы парализовано движение на центральных магистралях города. В то же время на левобережье пробок и тянучек почти нет.

В 14:57 информированный источник сообщил OBOZREVATEL, что опасных предметов на мосту не нашли. Однако правоохранители якобы обнаружили телефон и аккумулятор оклеены скотчем.

В 15:05 в полиции OBOZREVATEL сообщили, что проверку завершили. Никаких опасных предметов не было обнаружено.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая, в Киеве в полицию поступило электронное письмо о минировании ряда объектов, в частности аэропорта "Киев" и медицинских учреждений, расположенных на территории столицы. К счастью, опасных предметов правоохранители не нашли.