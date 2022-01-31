В Киеве заминировали несколько школ, аэропорт и вокзал

В Киеве в понедельник, 31 января, неизвестный сообщил о минировании нескольких столичных школ, а также аэропорта "Жуляны" и железнодорожного вокзала. Информация поступила к правоохранителям на электронную почту.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Полицейские начали проверку всех объектов.

"Поступила информация о минировании нескольких школ, железнодорожного вокзала, а также аэропорта "Жуляны". Проводится проверка", – рассказал наш собеседник.

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL информацию о минировании ряда столичных объектов подтвердили.

Напомним, 21 января, неизвестные сообщили о минировании всех школ в Киеве и Броварах. По результатам проверки взрывоопасных предметов обнаружено не было.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Новые Петровцы Киевской области 7-летний мальчик "заминировал" школу, в которой он учится. Правоохранителям школьник сказал, что хотел таким образом пошутить.