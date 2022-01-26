Под Киевом 7-летний ученик ради шутки "заминировал" свою школу. Фото

В селе Новые Петровцы Киевской области 7-летний мальчик "заминировал" школу, в которой он учится. Правоохранителям школьник сказал, что хотел таким образом пошутить.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Родителям ребенка грозит штраф до 1,7 тыс. гривен.

Как рассказали правоохранители, 26 января около 10:30 к ним поступило сообщение о минировании частной школы в селе Новые Петровцы.

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"Полицейские немедленно эвакуировали 113 детей и 22 человека, находившихся в школе. Взрывотехники обследовали помещение учебного заведения и окружающую территорию – никаких подозрительных предметов обнаружено не было", – рассказали в полиции.

Правоохранители установили, что сообщил о минировании учебного заведения 7-летний ученик. Он объяснил, что хотел таким образом пошутить.

Правоохранители провели с ребенком профилактическую беседу. Ответственность за поступок мальчика понесут его родители (статья 184 КУоАП). Им грозит штраф от 850 до 1,7 тыс. гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 января, неизвестные сообщили о минировании всех школ в Киеве и Броварах. По результатам проверки взрывоопасных предметов обнаружено не было.