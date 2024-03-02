На Киевщине спасатели трижды выезжали на вызов из-за бабушки-бабушки-поджигательницы. Подробности и видео

В Бородянке Киевской области спасатели трижды выезжали на пожары, которые, сжигая траву, устроила пожилая женщина. Последний раз бойцы ГСЧС тушили фермерское поле.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. К счастью, никто не пострадал.

"Трижды в сутки спасатели Бучанского района выезжали в Бородянку на улицу Майскую. Горело поле, сгорели две стога сена, а пожары все не прекращались. Уже во время первого выезда ребята увидели бабушку-поджигательницу, которая не обращала на них внимания и продолжала загребать траву. Все попытки ее понять ни к чему не привели", – рассказали в пресс-службе.

По словам спасателей, во время второго вызова на тоже место их вновь встречала та же бабушка. В результате пожара выгорели два соседских стога. Как уточнили бойцы ГСЧС, третий стог, хозяйка охраняла от поджигательницы, сидя на ней. С уважением к возрасту бабушки, инспектор всячески пытался убедить ее уйти домой.

"Третий выезд спасатели совершали уже совместно с полицией. Горело фермерское поле, а поджигательница все не унималась. Пришлось отгонять ее с помощью холодного душа и угроз оштрафовать. Первый день весны, активизировались поджигатели сухой травы. Последствия – десятки выездов для спасателей", – добавили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в среду, 28 февраля, загорелась остановка общественного транспорта. Событие произошло на улице Автозаводской.

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