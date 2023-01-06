В Киеве зафиксировали увеличение количества взрывов в квартирах: в КМВА назвали причину
В Киеве из-за отключения света возросло количество взрывов в квартирах. В частности, из-за неправильного использования туристических газовых горелок.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жителей столицы призвали быть осторожными используя взрывоопасные приборы.
"При отключении света начало расти количество взрывов в квартирах! Одна из причин – неправильное использование газовых горелок, предназначенных для применения на открытом воздухе. Туристические газовые горелки не рассчитаны на длительное горение и приготовление пищи в большой посуде! Длительное горение может привести к перегреву и перегреву и взрыву баллона. Большая посуда нагревается и распространяет тепло на баллон, из-за чего она может взорваться", – отметили в пресс-службе.
В КМВА напомнили основные правила пользования туристическими горелками на месте, чтобы избежать опасных ситуаций:
- Обеспечьте вентиляцию в помещении, где используется горелка;
- К примеру, можно открыть окно на проветривание;
- Не оставляйте газовую горелку без присмотра даже на несколько минут;
- Пламя может погаснуть вследствие сквозняка или утечки жидкости на конфорку;
- Отсоединяйте баллон от туристической плитки после приготовления;
- Храните его в темном месте при комнатной температуре;
- Не используйте горелку для длительного приготовления пищи;
- Только для подогрева воды или порции пищи в небольшой посуде;
"Если во время использования горелкой вы ставите ее на электрическую плиту, проверьте, выключена ли она. Уберите горелку с плиты, как только закончили ею пользоваться. Не храните баллон на холодном балконе", – резюмировали в пресс-службе.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в одной из квартир многоэтажного дома взорвался газовый баллончик. Событие произошло на улице Бережанской, 14.
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