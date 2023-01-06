В Киеве зафиксировали увеличение количества взрывов в квартирах: в КМВА назвали причину

В Киеве из-за отключения света возросло количество взрывов в квартирах. В частности, из-за неправильного использования туристических газовых горелок.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жителей столицы призвали быть осторожными используя взрывоопасные приборы.

"При отключении света начало расти количество взрывов в квартирах! Одна из причин – неправильное использование газовых горелок, предназначенных для применения на открытом воздухе. Туристические газовые горелки не рассчитаны на длительное горение и приготовление пищи в большой посуде! Длительное горение может привести к перегреву и перегреву и взрыву баллона. Большая посуда нагревается и распространяет тепло на баллон, из-за чего она может взорваться", – отметили в пресс-службе.

В КМВА напомнили основные правила пользования туристическими горелками на месте, чтобы избежать опасных ситуаций:

Обеспечьте вентиляцию в помещении, где используется горелка;

К примеру, можно открыть окно на проветривание;

Не оставляйте газовую горелку без присмотра даже на несколько минут;

Пламя может погаснуть вследствие сквозняка или утечки жидкости на конфорку;

Отсоединяйте баллон от туристической плитки после приготовления;

Храните его в темном месте при комнатной температуре;

Не используйте горелку для длительного приготовления пищи;

Только для подогрева воды или порции пищи в небольшой посуде;

"Если во время использования горелкой вы ставите ее на электрическую плиту, проверьте, выключена ли она. Уберите горелку с плиты, как только закончили ею пользоваться. Не храните баллон на холодном балконе", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в одной из квартир многоэтажного дома взорвался газовый баллончик. Событие произошло на улице Бережанской, 14.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!