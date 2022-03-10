В Киеве зафиксировали рост количества ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями

В Киеве за последние дни выросло количество дорожно-транспортных происшествий. В том числе, с тяжелыми последствиями.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Столичная власть призвала жителей не выезжать в город и не покидать дома без необходимости.

"В городе значительно возросло количество ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями. Город призывает водителей соблюдать ПДД, скоростной режим и уважать друг друга, а также пропускать без очереди машины скорой помощи и машины с гуманитарным грузом. Также жителей призывают не выезжать в город и не покидать дома без необходимости. А при сигнале воздушной тревоги – немедленно уходить в укрытие", – подчеркнули в пресс-службе

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В КГГА добавили, что несмотря на военное положение, город работает в штатном режиме. Коммунальщики обеспечивают столицу теплом, водой, светом и связью. Ночь на 10 марта в Киеве прошла спокойно.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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