В Киеве произошел масштабный пожар на СТО. Подробности и фото

В Святошинском районе Киева произошел масштабный пожар на территории станции технического обслуживания авто. Спасатели тушили огонь на площади в 200 квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 31 января в 20:06 в них поступило сообщение о пожаре в Святошинском районе города на улице Олега Мудрака.

"Пожарные установили, что произошло возгорание в одноэтажном здании станции технического обслуживания с распространением на кровлю. Пожар был локализован в 21:19 на площади 200 кв. м, а в 21:57 – ликвидирован. На месте возгорания работали 30 спасателей и 6 единиц специальной и основной пожарно-спасательной техники", – уточнили в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что, к счастью, жертв и пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева на улице Старонаводницкой произошел пожар. Вроде бы возникло возгорание в элитном фитнес-клубе Tsarsky.

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