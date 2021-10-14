В Киеве вспыхнул пожар в Институте урологии: пациентов выводили из здания. Фото

В Шевченковском районе Киева в четверг, 14 октября, загорелась крыша двухэтажного здания на улице Винниченко, 9А. Там расположено помещение Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, возгорание произошло в 13:13. Во время тушения пожарные вывели из здания 15 человек.

Как сказано в сообщении, существовала угроза распространения пламени по всей площади крыши и на 8-этажное рядом стоящее здание.

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В 14:36 возгорание на площади 500 кв. м было локализовано. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет, добавили в ГСЧС. При этом ее причины будут устанавливать правоохранители.

Как пишет издание "Цензор.нет", возгорание произошло на кухне и хозяйственной части, расположенной возле Института урологии. Во время тушения пациентов из реанимации перевели в другое крыло учреждения.

Как рассказали очевидцы, в здании ощущался сильный запах гари, а сам пожар распространялся мгновенно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошел пожар в жилом доме, расположенном на улице Костельной, 2В. Огонь возник на крыше здания.