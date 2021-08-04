В Киеве производственные склады на Куреневке охватили массовые пожары

В среду, 4 августа, в Киеве случился массовый пожар на складах. ЧП произошло на Куреневке.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Над складскими помещениями поднялся огромный столб черного дыма.

"Массовые пожары в Киеве на Куреневке: горят склады. Что стало причиной возгорания установит следствие. На месте работают бойцы ГСЧС", – говорится в сообщении.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 4 августа, недалеко от Офиса президента Украины возник пожар. Загорелось трансформаторная будка. К счастью, никто не пострадал.