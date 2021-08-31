Под Киевом случился пожар в здании "Электронмаш". Видео

В Петропавловской Борщаговке Киевской области во вторник, 31 августа, произошел пожар в здании государственного предприятия "Электронмаш". Возгорание возникло на одном из этажей.

Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Огонь возник на втором этаже здания – горел мусор на площади в 35 метров квадратных. Спасатели оперативно затушили пожар", – рассказал наш собеседник.

Причины возникновения огня установит следствие.

Видео дня

На видео, размещенном Telegram-каналом dtp.kiev.ua, видно что над зданием поднимаются клубы дыма.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в понедельник, 19 июля, на улице Пироговский шлях, 154 возник серьезный пожар. Огонь распространился в одноэтажном складском строении на площади в 600 квадратных метров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 29 августа во время пожара в частном доме, расположенном на улице Кащенко, пострадал мужчина. Киевлянина с ожогами 55% тела госпитализировали в больницу.