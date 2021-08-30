В Киеве во время пожара пострадал мужчина: он получил ожоги 55% тела

В Киеве 29 августа во время пожара в частном доме, расположенном на улице Кащенко, пострадал мужчина. Киевлянина с ожогами 55% тела госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Возгорание возникло на площади 15 метров квадратных.

"В ходе тушения пожара спасатели нашли владельца дома. Пострадавшего без сознания, с предварительным диагнозом отравление продуктами горения, ожоги 55% тела и ожоговым шоком передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчину доставили в ожоговый центр", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

Для тушения огня были задействованы два специальных пожарно-спасательных автомобиля, а также 11 человек личного состава.

Причину возникновения пожара установят правоохранители.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в понедельник, 19 июля, на улице Пироговский шлях, 154 возник серьезный пожар. Огонь распространился в одноэтажном складском строении на площади в 600 квадратных метров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе столицы 22 июля произошел пожар в баре "Портер Паб".