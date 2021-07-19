В Киеве вспыхнул серьезный пожар: черный дым видно за сотни метров. Видео

В Голосеевском районе Киева в понедельник, 19 июля, на улице Пироговский шлях, 154 возник серьезный пожар. О погибших или пострадавших не сообщалось.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице. На место происшествия были вызваны пожарные.

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"Поступило сообщение о пожаре на улице Пироговский шлях. Возник огонь в одноэтажном складском строении на площади 600. Произошло частичное обрушение конструкций", – рассказали в пресс-службе.

На видео, размещенном Telegram-каналом dtp.kiev.ua, видно, что из-за пожара образовался густой черный дым, который, как сообщается, можно увидеть за сотни метров.

Напомним, 12 июля в одном из вагонов поезда Одесса – Ковель произошло возгорание. ЧП случилось, когда состав двигался в северной части Одесской области. В городе Белая Церковь Киевской области произошел пожар в медицинском центре.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Яготине Киевской области в результате пожара в пятиэтажном доме погибли двое мужчин. Также пострадала женщина, которую госпитализировали.