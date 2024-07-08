В Киеве минувшей ночью спасатели дважды уезжали тушить автомобили. Подробности и фото

В Киеве в воскресенье, 7 июля, спасатели дважды выезжали ночью по вызову из-за возгорания автомобилей. Один из случаев произошел в Дарницком районе, где огнем были повреждены сразу две машины.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы. Причины возгорания автотранспорта будут устанавливаться полицейскими.

"В 2:27. В Дарницком районе, на Харьковском шоссе, 152, во дворе 18-этажного жилого дома произошло возгорание в автомобиле Audi с распространением пламени на рядом припаркованный автомобиль Ford", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, спасатели опубликовали фото с пожара в Оболонском районе столицы по улице Иорданской, где горел автомобиль военного.

"Во дворе девятиэтажки произошло возгорание в автомобиле Volkswagen с распространением пламени на рядом припаркованные автомобили ЗАЗ-Таврия и Renault Kangoo. В 1:11 пожар был ликвидирован... К счастью, в двух случаях никто не пострадал", – уточнили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили женщину с 14-летним сыном, которые, по версии следствия, причастны к поджогу двух военных автомобилей в столице. Заказы от российских спецслужб родственники получили в Telegram-канале.

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