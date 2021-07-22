В Киеве возле станции метро "Крещатик" возник пожар. Фото и видео

В Печерском районе Киева в четверг, 22 июля, произошел пожар в баре "Портер Паб". Заведение общепита расположено возле станции метро "Крещатик".

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. На место происшествия вызвали спасателей и медиков (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Огонь возник в помещении ресторана, расположенного на улице Крещатик, на территории около 10 квадратных метров. На данный момент информации о пострадавших или погибших не поступало", – рассказали в пресс-службе.

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Как сообщило издание "Сегодня", предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на кухне.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в понедельник, 19 июля, на улице Пироговский шлях, 154 возник серьезный пожар. О погибших или пострадавших информация не поступала.

"Поступило сообщение о пожаре на улице Пироговский шлях. Возник огонь в одноэтажном складском строении на площади 600. Произошло частичное обрушение конструкций", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Яготине Киевской области в результате пожара в пятиэтажном доме погибли двое мужчин.