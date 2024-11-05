В Киеве возле метро 'Нивки' произошел пожар в ресторане. Подробности, фото и видео

В Киеве во вторник, 5 ноября, недалеко от станции метро "Нивки" произошел пожар в здании ресторана. Возгорание возникло на втором этаже.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Причины возникновения огня установят правоохранители.

Сильное задымление в ресторане "Евразия" возле метро "Нивки". О причинах и последствиях информации нет. Спасатели на месте", – говорится в сообщении.

Отмечено, что огонь возник на втором этаже здания. На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия происшествия.

Напомним, в Печерском районе Киева произошел масштабный пожар в жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева произошел пожар в помещении больницы. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли 37 человек.

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