В Киеве водителю стало плохо за рулем: его пытались реанимировать полицейские. Видео

В Киеве в понедельник, 22 ноября, на улице Щусева водителю легковушки стало плохо за рулем и он потерял сознание. Мужчине пытались помочь полицейские, но он скончался.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Прибывшие на место врачи только констатировали смерть киевлянина (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы 18+).

"Мужчине внезапно стало плохо и он остановил машину. Проезжавшие мимо патрульные полицейские на протяжении 40 минут пытались реанимировать водителя, но увы, он скончался", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

Telegram-канал Киев Оперативный уточнил, что правоохранители ехали оформлять ДТП, когда к ним обратились за помощью.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что полицейские делали мужчине непрямой массаж сердца.

Напомним, в городе Новая Каховка, расположенном в Херсонской области, мужчина умер прямо за рулем автомобиля. Машина на скорости въехала в детскую площадку. По предварительной информации, у водителя во время движения случился сердечный приступ.

Осторожно, шокирующие кадры. 18+

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харькове водитель такси умер за рулем автомобиля, в котором в это время также находился пассажир. По предварительной информации, ему внезапно стало плохо.