В Киеве водитель маршрутки ударил подростка-льготника: парень нахамил мужчине. Видео

В Киеве водитель маршрутного автобуса ударил 17-летнего парня. Маршутчик отказался везти подростка по удостоверению льготника и тот якобы обозвал мужчину.

Об этом сообщил Telegram-канал Kievmap. Когда произошел инцидент не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Зашёл парень в маршрутку возле 19 училища в Киеве, предъявил удостоверение многодетной семьи. Водитель его не пустил, подросток выходя сказал: "Ну и иди ты". На что водитель вылетел с маршрутки и начал сразу бить парня 17-ти лет", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно заметить, что подросток предъявил удостоверение, но водитель отметил, что оно дает право проезда в общественном транспорте кроме такси. Выходя из машины, несовершеннолетний крикнул какую-то фразу, возможно, нецензурную, которая разозлила маршрутчика.

Мужчина вышел из транспорта, подошел к парню и ударил его рукой. Драку остановили неравнодушные пассажиры. Когда водитель возвращался в салон, подросток с использованием нецензурного слова послал водителя.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве заметили маршрутку, у которой пол проваливается под ногами пассажиров. Якобы транспорт работает на маршруте №512.