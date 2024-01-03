В Киеве на Печерске произошла авария с участием сразу семи автомобилей. Видео

В Печерском районе Киева в среду, 3 января, произошла авария с участием сразу семи автомобилей. Машины столкнулись на бульваре Николая Михновского.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

"7 авто. Киев, бульвар Николая Михновского. В направлении АЗС ANP (в сторону моста Патона)", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия ДТП. В частности, машины столкнулись в крайнем левом ряду. Возможно это произошло из-за гололедицы на дороге и несоблюдения дистанции. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Добавим, в Киеве и Киевской области в среду, 3 января, синоптики прогнозируют облачную погоду, днем снег и гололедица на дорогах. Температура воздуха в регионе днем -5°С.

Напомним, в Оболонском районе Киева в среду, 27 декабря, произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одна из машин влетела в остановку общественного транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области водитель легковушки на скорости столкнулся с авто, после чего его машина съехала в кювет и опрокинулась. Находившиеся неподалеку правоохранители помогли пассажирам, среди которых двое детей, вылезти из транспорта.

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