В Киеве во второй раз за утро прогремели взрывы во время тревоги: обломки упали на открытой местности

В Киеве в среду, 29 января, утром из-за угрозы атаки вражеского БпЛА объявили воздушную тревогу. Сразу после этого раздалось несколько взрывов.

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Жителей столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

"БпЛА в направлении Киева!" – предупредили в пресс-службе.

Со своей стороны, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в столице по враждебному объекту работают силы ПВО.

Позже в КГВА сообщили, что силами противовоздушной обороны вражеский объект был уничтожен. Зафиксировано падение обломков в Деснянском районе на открытой местности, в результате чего загорелась трава и кусты. Устанавливается информация о повреждениях и пострадавших.

Напомним, накануне в результате дроновой атаки России на Киевщине сгорел музей ретроавто, в котором хранились автомобили из коллекции беглого экспрезидента Виктора Януковича. Автомобили он бросил в резиденции "Межигорье" в пристоличном регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 января российские кафиры атаковали Киев ударными дронами, в столице работала ПВО. Утром стало известно о падении обломков российского БПЛА у станции метрополитена в Дарницком районе столицы.

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