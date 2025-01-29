В Киеве обломки вражеского дрона упали возле станции метро: повреждено здание проходной Дарницкого депо

В ночь на 29 января российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами, в столице работала ПВО. Утром стало известно о падении обломков российского БПЛА у станции метрополитена в Дарницком районе столицы.

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Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Повреждено здание Дарницкого депо.

О падении обломков сбитого "Шахеда" в Дарницком районе городской голова заявил в 06:09.

"Обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы. Все службы направляются на место", – написал Кличко.

Спустя несколько минут он рассказал первые подробности о последствиях атаки.

"Обломки БПЛА, упавшие в Дарницком районе, повредили ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо. Все службы на месте. Пожара на данный момент нет, пострадавших не обнаружили", – говорится в сообщении, опубликованном в 06:18.

Напомним, накануне в результате дроновой атаки России на Киевщине сгорел музей ретроавто, в котором хранились автомобили из коллекции беглого экс-президента Виктора Януковича. Автомобили он бросил в резиденции "Межигорье" в пристоличном регионе.

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