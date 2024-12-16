Повреждены частные дома: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь на 14 декабря страна-агрессор РФ атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако в результате падения обломков сбитых объектов повреждены частные дома.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Враг не прекращает атаки на Киевщину с помощью БПЛА. Сегодня ночью и утром тревога продолжалась более 4 часов. В области работала ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших среди населения нет", – рассказал Кравченко

Глава Киевской ОВА добавил, что в результате падения сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 3 частных дома. В зданиях выбиты окна и двери, повреждены фасады и кровли. Оперативные группы продолжают фиксировать последствия атаки на область.

Напомним, защитники неба ночью 16 декабря уничтожили над Украиной 27 российских дронов разного типа. Еще почти два десятка БПЛА тоже не достигли своих целей благодаря противодействию средств радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 декабря российская террористическая армия в очередной раз пыталась атаковать Киев дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны обезвредили около десятка вражеских БПЛА, угрожавших столице.

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