В Киеве во время тушения пожара обнаружили артиллерийские снаряды. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева во время тушения пожара в лесопарковом хозяйстве спасатели обнаружили артиллерийские снаряды. Чтобы обезвредить опасную находку, на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Все боеприпасы были транспортированы на специальный полигон для дальнейшего уничтожения.

"При тушении лесного пожара в Дарницком лесопарковом хозяйстве спасатели натолкнулись на взрывоопасные предметы, по внешним признакам похожими на артиллерийские снаряды", – рассказали в пресс-службе.

На место происшествия вызвали пиротехническую группу Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Саперы оперативно изъяли пять артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. К счастью, без пострадавших.

Напомним, в Обуховском районе Киева саперы ГСЧС нейтрализовали обломки российского беспилотника "Шахед". Вражеский БПЛА обнаружил местный житель в километре от берега.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в одном из лесопарковых хозяйств города обнаружили обломки вражеской ракеты. На месте происшествия саперы изъяли 60 "опасных мячиков" – суббоеприпасов от кассетной части Х-101.

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