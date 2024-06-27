В Киеве во время движения загорелся трамвай: видео ЧП

В Дарницком районе Киева в четверг, 27 июня, во время движения возникло возгорание в трамвае. В результате чрезвычайного происшествия временно останавливали движение общественного электротранспорта.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Причину возгорания установят эксперты.

"На (улице Анны. – Ред.) Ахматовой от жары не выдержал даже трамвай. К счастью, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия, в частности видно, что дым появился в районе последней коленной пары вагона.

Напомним, в Подольском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Во время тушения огня, осложнявшегося сильным задымлением на всех этажах, бойцы ГСЧС спасли пожилую женщину. Днем 22 июня анонимные Telegram-каналы распространили информацию о якобы взрыве на одной из ТЭЦ в Киеве. Через некоторое время городская администрация отреагировала и опровергла эту информацию.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области произошел пожар в многоэтажном доме. Предварительно она случилась из-за взрыва аккумулятора, который в тот момент заряжался.

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